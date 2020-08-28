Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ, - ЗМІ

Указ у травні оскаржили Дубінський і ще півсотні нардепів.

Конституційний Суд визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КС під час засідання у п’ятницю, 28 серпня, повідомляють джерела агентств Укрінформ та Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у Конституційному Суді указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Депутати посилаються на те, що закони надають президенту України право призначати на посаду, звільняти з посади директора НАБУ (а також директора ДБР), процедура виписана; але в статті 106 Конституції України повноважень президента призначати на таку посаду немає.

Президент Володимир Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Верховна Рада.

Тому, вважають депутати, указ № 218/2015 не відповідає Конституції.

"Президент України вийшов за межі своїх повноважень, вичерпний перелік яких визначений Конституцією України, порушив встановлену четвертою частиною статті 5 заборону на узурпацію державної влади", – сказано в конституційному поданні.

Нагадаємо, що Ситник пов'язує спроби його звільнити зі справою ПриватБанку. За словами колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готове висунути підозру колишньому власнику ПриватБанку Ігорю Коломойського, але її блокує керівник Служби безпеки України Іван Баканов.