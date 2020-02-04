Рада отказалась доработать поправки в Конституцию о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР

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Верховная Рада отказалась принять постановление о порядке доработки законопроекта №1014 с изменениями в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины. Он получил негативный вывод Конституционного Суда и не может быть принят в первом чтении.

Однако за постановление проголосовали только 214 народных депутатов.

В то же время, по мнению спикера Дмитрия Разумкова, это еще не значит, что законопроект отклонен.

Этим законопроектом предлагалось прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта:

президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР;

президент Украины создает независимые регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

Эти поправки получили негативный вывод Конституционного Суда.

Несмотря на это, в команде президента Владимира Зеленского не считают, что это ставит крест на законопроекте.

"Вывод не содержит конкретных примеров того, что законопроект приводит к сужению или ограничению конституционных прав и свобод. Он только гипотетически предсказывает, что при определенных обстоятельствах это может привести к ограничению конституционных прав и свобод", - сказал во время рассмотрения законопроекта представитель Зеленского Федор Вениславский.

По его словам, Зеленский настаивает, что директоров НАБУ и ГБР должен назначать не зависимый от исполнительной власти институт. Это же касается создания регуляторных органов, сказал Вениславский.

Однако парламент не согласился с ним, и проект постановления отклонили.

Напомним, что по действующим законам Украины президент имеет право назначать на должность и увольнять, создавать определенные регуляторные органы. Но в то же время Конституция Украины предусматривает, что президент осуществляет исключительно полномочия, предусмотренные в Конституции Украины, а там права создавать регуляторные органы нет. На этом основании КСУ признал не соответствующим Конституции Украины закон о Национальной комиссии по регулированию рынков коммунальных услуг и энергетики.

Также действующими законами также прописано, что президент имеет право назначать на должность, увольнять с должности директора НАБУ и директора ГБР. Процедура выписана законом, но в статье 106 полномочий президента назначать на такие должности нет.