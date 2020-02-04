​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяПолитика

Рада отказалась доработать поправки в Конституцию о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР

Законопроект Зеленского может быть провален.

Фото: EPA/UPG

Верховная Рада отказалась принять постановление о порядке доработки законопроекта №1014 с изменениями в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины. Он получил негативный вывод Конституционного Суда и не может быть принят в первом чтении.

Однако за постановление проголосовали только 214 народных депутатов.

В то же время, по мнению спикера Дмитрия Разумкова, это еще не значит, что законопроект отклонен.

Этим законопроектом предлагалось прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта:

  • президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР;
  • президент Украины создает независимые регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

Эти поправки получили негативный вывод Конституционного Суда.

Несмотря на это, в команде президента Владимира Зеленского не считают, что это ставит крест на законопроекте.

"Вывод не содержит конкретных примеров того, что законопроект приводит к сужению или ограничению конституционных прав и свобод. Он только гипотетически предсказывает, что при определенных обстоятельствах это может привести к ограничению конституционных прав и свобод", - сказал во время рассмотрения законопроекта представитель Зеленского Федор Вениславский.

По его словам, Зеленский настаивает, что директоров НАБУ и ГБР должен назначать не зависимый от исполнительной власти институт. Это же касается создания регуляторных органов, сказал Вениславский.

Однако парламент не согласился с ним, и проект постановления отклонили.

Напомним, что по действующим законам Украины президент имеет право назначать на должность и увольнять, создавать определенные регуляторные органы. Но в то же время Конституция Украины предусматривает, что президент осуществляет исключительно полномочия, предусмотренные в Конституции Украины, а там права создавать регуляторные органы нет. На этом основании КСУ признал не соответствующим Конституции Украины закон о Национальной комиссии по регулированию рынков коммунальных услуг и энергетики. 

Также действующими законами также прописано, что президент имеет право назначать на должность, увольнять с должности директора НАБУ и директора ГБР. Процедура выписана законом, но в статье 106 полномочий президента назначать на такие должности нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также