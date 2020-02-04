На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник

На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабинете министров.
По данным информированного источника LB.ua, с учетом увольнения министра громад Алены Бабак и назначения вице-премьера Дениса Шмыгаля в ближайшем времени возможны 4-5 кадровых изменений.
17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку отменить объединение некоторых министерств.
По данным LB.ua, под разделение пока что попадет только Министерство ветеранов и оккупированных территорий.
Министерство аграрной политики из Министерства экономики выделять не будут, хоть его ликвидацию и признали ошибкой.
Разделение Министерства культуры, молодежи и спорта запланировано на перспективу, чтобы не мешать подготовке к Олимпиаде.