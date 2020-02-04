Разумков: законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о досрочном прекращении прекращения полномочий нардепов за кнопкодавство нужно доработать и принять. Об том он сказал во время открытия 3-й сессии парламента 9-го созыва, передает "Укринформ".

"Мы должны сделать много вещей, которые обещали, в том числе нашим избирателям ... Это и борьба с кнопкодавством. Мы сделали первый шаг - убрали это явление частично, потому что ввели уголовную ответственность за это. Однако мы обещали, что люди (депутаты) будут терять мандат, если они будут это делать неперсонально. На сегодняшний день есть решение Конституционного Суда, но я думаю, что этот законопроект должен быть доработан. И все же мы, как народные депутаты, будем настаивать на выполнении этого обещания", - подчеркнул Разумков.

Подводя итоги 2-й сессии 9-го созыва, спикер подчеркнул, что парламент работал слаженно, «несмотря на то, что иногда сессия была достаточно тяжелая, иногда в зале были более чем серьезные дискуссии, иногда они были на пределе».

Среди достижений предыдущей сессии Разумков выделил отмену депутатской неприкосновенности, возвращение ответственности за незаконное обогащение, принятие госбюджета «не под елку», отмена «схем», которые содержали коррупционную составляющую.

Напомним, 19 декабря ВР ввела штраф до 85 тыс. гривен за кнопкодавство. За такое решение проголосовал 261 депутат.

Для фиксации голосования в Раде должно обеспечиваться видеонаблюдение. Спикер Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Несмотря на это нардепы от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" целый механизм, позволяющий "кнопкодавить", не нажимая на чужую кнопку пальцем.