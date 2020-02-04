Кабмин попросил приостановить выплату премий топ-менеджерам "Нафтогаза"

Кабинет министров попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом".

По данным информированного источника LB.ua, в письме, которое Кабмин направил набсовету, говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

Остальные премии должны были быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Тогда он составлял 2,6 млрд долларов.

Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до 2,9 млрд долларов, соответственно топ-менеджеры получат около 29 млн долларов (около 700 млн гривен).