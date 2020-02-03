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Турция выделит Украине $36 млн военной помощи

Министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

Турция выделит Украине $36 млн военной помощи
Зеленский и Эрдоган
Фото: president.gov.ua

Турция выделит Украине 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов) для нужд Вооруженных сил Украины для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что в присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

В ходе заседания Стратегического совета высокого уровня, стороны также договорились развивать оборонно-промышленное сотрудничество.

Напомним, Украина также надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России.

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