Турция обеспечит жильем около 500 семей крымских татар

Об этом сообщил президент Эрдоган на встрече с Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти страні приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар.

Об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве,передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что в Геническе собираются построить микрорайон для переселенцев. Он может состоять из шести четырехэтажных домов на 336 квартир.