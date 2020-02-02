Глава дипломатии Евросоюза отправился в Иран для обсуждения ядерной сделки

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправился в Иран обсуждать ядерную сделку. Об этом пишет Немецкая волна.

Офис Борреля сообщил, что он должен встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавад Зарифом и другими официальными лицами.

Миссия Борреля направлена на "деэскалацию напряженности и поиск возможностей для политических решений текущего кризиса", говорится в заявлении офиса европейского дипломата.

Напомним, Соглашение о сокращении ядерного арсенала Ирана, подписанное Тегераном и шестью государствами в 2015 году нарушалось, начиная с 2018 года, после того, как США объявили о выходе из договора и возобновлении санкций в отношении Ирана.

Тегеран в свою очередь также начал отходить от своих обязательств по соглашению и объявил, что превышает лимиты по запасам обогащенного урана и по количеству центрифуг. Стремясь вернуть Тегеран к полной реализации сделки, Париж, Лондон и Берлин запустили механизм подачи и рассмотрения жалоб, который может привести к возобновлению всех санкций ООН.