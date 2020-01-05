Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года

Иран в воскресенье объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. Его приняли в 2015 году с целью не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Как сообщает агентство Associated Press, о выходе из ядерной сделки объявили на иранском государственном телевидении в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани от американского авиаудара.

"Правительство Исламской Республики Иран в своем заявлении объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана в соответствии с СВПД. Исламская Республика Иран больше не связана какими-либо ограничениями в операциях", - говорится в воскресном заявлении иранских властей.

Согласно этому договору, Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

В 2018 году США вышли из договора и начали расширять санкции против Ирана. В ответ Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств в рамках СВПД.