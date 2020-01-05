В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
ГлавнаяМир

МИД Австрии подверглось масштабной хакерской атаке

В ведомстве подозревают "иностранное государство".

МИД Австрии подверглось масштабной хакерской атаке
Фото: autocentre.ua

На компьютерные сети Министерства иностранных дел Австрии в субботу, 4 января, была совершена масштабная хакерская атака. Об этом пишет Немецкая волна.

"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта", - заявили в австрийском МИДе.

Ведомство отказалось разглашать подробности хакерской атаки, а также ее последствия. В сообщении говорится, что атака была быстро обнаружена и отражена. После чего в правительстве создали специальный координационный комитет.

Отмечается, что в день, когда была совершена хакерская атака, в Австрии формально одобрили программу правительственной коалиции между партией "зеленых" и Австрийской народной партией.

Напомним, в начале декабря хакеры атаковали сайт президента Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также