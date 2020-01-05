МИД Австрии подверглось масштабной хакерской атаке

На компьютерные сети Министерства иностранных дел Австрии в субботу, 4 января, была совершена масштабная хакерская атака. Об этом пишет Немецкая волна.

"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта", - заявили в австрийском МИДе.

Ведомство отказалось разглашать подробности хакерской атаки, а также ее последствия. В сообщении говорится, что атака была быстро обнаружена и отражена. После чего в правительстве создали специальный координационный комитет.

Отмечается, что в день, когда была совершена хакерская атака, в Австрии формально одобрили программу правительственной коалиции между партией "зеленых" и Австрийской народной партией.

Напомним, в начале декабря хакеры атаковали сайт президента Украины.