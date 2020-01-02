В Австрии создали коалицию консерваторов и "зеленых"

Австрийская Народная партия во главе с 33-летним Себастианом Курцем согласились сформировать коалиционное правительство с "зелеными" после нескольких месяцев переговоров.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что впервые леволиберальная партия австрийских "зеленых" будет участвовать в правительстве.

В 2017-2019 годах консерваторы уже создавали коалицию с ультраправой пророссийской Партией свободы, пока скандал "Ибицагейт" не привел к падению правительства. Коалиция ÖVP и FPÖ распалась весной 2019 года после того, как в СМИ попала видеозапись, компрометирующая правых. На ней тогдашний вице-премьер и глава FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе был запечатлен с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагала деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В результате скандала все министры от FPÖ ушли в отставку, а в стране были назначены досрочные выборы.

Напомним, на выборах в сентябре партия Курца заняла первое место, но не имела большинства в парламенте. Курц снова должен занять пост канцлера, на которой работал до мая 2019 года, и снова будет самым молодым главой правительства в мире.

Лидер "Зеленых" Вернер Коглер, которому прогнозируют должность вицеканцлера, уже заявил, что Австрия должна стать европейским лидером по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата.