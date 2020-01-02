Джулиани готов дать показания по делу об по импичменте Трампа

Адвокат президента США сыграл ключевую роль в истории с Украиной, из-за которой был начат процесс импичмента.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который является одной из ключевых фигур "украинского скандала", готов дать показания в ходе разбирательства по импичменту и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

Об этом он заявил на новогоднем приеме в поместье Трампа во Флориде, передает "Голос Америки".

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги... Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело... Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве", - сказал Джулиани.

Как ожидается, Джулиани не будет представлять Трампа в ходе разбирательства в Сенате. Вероятно, адвокатом президента США будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

Отмечается, что показания Джулиани могут оказаться очень информативными. По словам свидетелей, выступавших в рамках расследования по импичменту в Палате представителей, Трамп поручил ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно с Джулиани, в обход Госдепартамента.

Позже Джулиани ездил в Украину с целью найти компрометирующие данные о демократе Джо Байдене, который может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

Напомним, осенью в США демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена - Хантера.

В начале декабря Джулиани отправился в Европу для сбора доказательств о том, что "вся процедура импичмента - один большой фарс". В Будапеште он встретился с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, который дал ему интервью для документального фильма.

В Киеве Джулиани встречался с действующими депутатами Верховной Рады Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, "довольно сомнительный". Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе связаны с коррупцией и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генпрокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения одного из главных конкурентов Трампа - Байдена, а также администрации бывшего президента США Барака Обамы.