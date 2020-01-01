Министр обороны США Марк Эспер объявил об отправке в Ирак дополнительно 750 военных из 82-й воздушно-десантной дивизии после нападения на американское посольство в Багдаде.
"Эти солдаты будут немедленно переброшены в регион, и в течение ближайших дней будут готовы к переброске дополнительные войска из Сил быстрого реагирования. Это развертывание является надлежащей и предупредительной мерой, предпринимаемой в ответ на повышение уровня угрозы в отношении персонала США и объектов, которые мы видели сегодня в Багдаде. Соединенные Штаты будут защищать наших людей и интересы везде, где они есть по всему миру", - говорится в заявлении главы Пентагона.
...and facilities, such as we witnessed in Baghdad today. The United States will protect our people and interests anywhere they are found around the world.— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020
Решение санкционировано президентом Дональдом Трампом.
Напомним, что 31 декабря 2019 года в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки боевиков "Катаиб Хезболла" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим.
В знак протеста демонстранты начали штурм американского дипломатического представительства в Ираке - подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. Прорваться в само здание посольства никому из демонстрантов не удалось.