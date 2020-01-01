США отправят в Ирак 750 военных после нападения на посольство

Фото: EPA/UPG

Министр обороны США Марк Эспер объявил об отправке в Ирак дополнительно 750 военных из 82-й воздушно-десантной дивизии после нападения на американское посольство в Багдаде.

"Эти солдаты будут немедленно переброшены в регион, и в течение ближайших дней будут готовы к переброске дополнительные войска из Сил быстрого реагирования. Это развертывание является надлежащей и предупредительной мерой, предпринимаемой в ответ на повышение уровня угрозы в отношении персонала США и объектов, которые мы видели сегодня в Багдаде. Соединенные Штаты будут защищать наших людей и интересы везде, где они есть по всему миру", - говорится в заявлении главы Пентагона.

...and facilities, such as we witnessed in Baghdad today. The United States will protect our people and interests anywhere they are found around the world. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

Решение санкционировано президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что 31 декабря 2019 года в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки боевиков "Катаиб Хезболла" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим.

В знак протеста демонстранты начали штурм американского дипломатического представительства в Ираке - подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. Прорваться в само здание посольства никому из демонстрантов не удалось.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG