«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
Ненужная передышка
Ненужная передышка
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
ГлавнаяМир

Протестующие штурмовали посольство США в Багдаде

Сотни агрессивных участников митинга пытались прорваться к дипломатическому учреждению. 

Протестующие штурмовали посольство США в Багдаде
Фото: Скриншот видео

В Багдаде (Ирак) участники митинга штурмовали посольство США, протестуя из-за недавних воздушных ударов Штатов по базам боевиков. Об этом пишет BBC.

Охрана применила слезоточивый газ по толпе, митингующие подожгли ограждение. Агрессивно настроенные люди били камеры наблюдения и бросали бутылки с водой на территорию посольства. 

Помимо этого, они выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги, пишет "Интерфакс-Украина". Всего в массовых беспорядках приняли участие несколько сотен людей.

Фото: bbc.com

Напомним, 29 декабря США нанесли ракетные удары по объектам, принадлежащим военизированной группировке "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также