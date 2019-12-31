Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков есть украинец

Всего взяты в заложники восемь членов экипажа.

В Камеруне вооруженные пираты атаковали греческий нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди них – один украинец, пять греков и два филиппинца, пишет Maritime Bulletin.

"Танкер Happy Lady подвергся нападению около 23:00 30 декабря на юго-западе Лимбе, Камерун, где он стоял на якоре с конца ноября", – добавили в СМИ.

Известно, что в тот же день пираты совершили нападение на еще два корабля возле Камеруна, также две атаки были отражены нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Известно как минимум об одном раненном моряке - это гражданин Греции, добавили The Peninsula Qatar со ссылкой на морское торговое министерство Греции.

Отмечается, что нападения на суда и похищения людей с целью выкупа относительно часто встречаются вдоль побережья Западной Африки.

Пираты требуют огромные выкупы взамен на освобождение экипажа. В ноябре был совершен захват нефтяного танкера Elka Aristote, похищены четыре моряка. Троих из них отпустили,один умер в плену.

Напомним, в апреле 2019 в Камеруне (пролив Бонни, Гвинейский залив) нигерийские пираты напали на контейнеровоз Contship Oak и захватили в заложники членов экипажа, среди которых были украинцы.