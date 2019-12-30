Суд приговорил к 6 годам тюрьмы экс-премьера Хорватии Иво Санадера

Ранее его уже признавали виновным в коррупции, но приговор был обжалован.

Экс-премьер-министр Хорватии Иво Санадер был признан виновным в коррупции и приговорен в шести годам тюрьмы. Об этом пишет Total Croatia News.

Бывший глава правительства был признан виновным в получении взятки, а руководитель венгерского энергетического концерна MOL Жолт Хернади – в ее даче. Последний получил два года лишения воли. Отмечается, что это решение суда еще может быть опротестовано.

Установлено, что за взятку политик способствовал MOL получению контроля над хорватской государственной компанией INA. Санадер и Хернади отрицают свою вину и отсутствовали на заседании 30 декабря. Компания MOL также отрицает все обвинения в адрес своего главы.

Хорватский суд выдал европейский ордер на арест Хернади и призвал власти страны действовать надлежащим образом. Ранее в Венгрии отказались принимать во внимание ордер Интерпола на его арест, пишет Deutsche Welle.

Напомним, что в июле 2009 года Санадер объявил о своей отставке и полном уходе из политики.

В декабре 2010 года власти Хорватии выдали ордер на его арест, Санадер выехал из Хорватии в Словению, заявив, что летит по делам, а не скрывается от правосудия. Спустя день Санадера арестовали в Австрии.

В ноябре 2012 бывшего премьер-министра осудили на 10 лет тюремного заключения по обвинению в получении взятки в 10 млн евро. В 2015 это решение было обжаловано из-за недостаточных оснований для задержания. После этого началось повторное рассмотрение дела.