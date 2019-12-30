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Ким Чен Ын решил защищать КНДР "наступательными мерами"

Лидер Северной Кореи также призвал бороться с "антисоциализмом" в мире.

Ким Чен Ын решил защищать КНДР "наступательными мерами"
Ким Чен Ын
Фото: EPA/UPG

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к центральному комитету Трудовой партии и потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными мерами".

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын поставил соответствующие задания для оборонной промышленности и Министерства иностранных дел. По его мнению, "наступательные" меры защитят суверенитет и безопасность страны.

Ким Чен Ын также призвал бороться с "антисоциализмом" в мире.

Ранее в Северной Корее заявили, что готовят для США неприятный "сюрприз" на Рождество. Американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что КНДР планирует исключить вопросы денуклеаризации из повестки дня.

Напомним, в ноябре сообщалось, что лидер Северной Кореи намерен еще раз встретиться с президентом США до конца этого года. С июня прошлого года Ким Чен Ын и Трамп встречались трижды - для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова, однако существенных результатов в переговорах достичь не удалось.

Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в июне 2019 года. На ней северокорейский лидер пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Президент США согласился сделать это и назвал предложение "большой честью". Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

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