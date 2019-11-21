Когда Киму не нужен Трамп

Отношения Соединенных Штатов и Северной Кореи постепенно ухудшаются. Со времени последней встречи Кима и Трампа Север успел запустить несколько ракет и продолжает нагнетать обстановку. Попытка президента США договориться о новом саммите встретила жесткий отпор. Так есть ли еще шанс договориться у Трампа с Кимом?

Фото: EPA/UPG Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в деревне Панмунджом в демилитаризованной зоне разделяющей две Кореи, 30 июня 2019

Чего хотят КНДР и США

Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын установил: стороны должны прийти к соглашению до конца 2019 года. Иначе, как предостерегали официальные лица страны, лидеру придется искать “новый путь для защиты государства”. И пока что всё идет именно по этому сценарию, ведь терпение у верхушки КНДР и особенно у Ким Чен Ына практически закончилось.

Америка требует, чтобы КНДР сначала полностью разоружилась. Это касается ядерного, химического и биологического оружия. И только после этого можно говорить о снятии санкций. На Севере желают получить санкционные послабления и уже потом - частично (и только частично!) сдать оружие. Получив как бонус гарантии безопасности для режима Ким Чен Ына. Этот пункт выражается в отмене союза с Южной Кореей и полном прекращении активных военных учений. Любые учения КНДР видит как угрозу для своего существования. Поэтому режим Кима и создал ядерное вооружение.

Точку соприкосновения пытались найти в Ханое и в Стокгольме, но переговоры в этих столицах провалились. Ким Чен Ын полагает, что он зря ехал во Вьетнам и частично утратил авторитет. Поэтому теперь надо играть умеренно жестко, постепенно наращивая амплитуду ракетных запусков.

Северная Корея активно разрабатывает и тестирует ракеты с твердым топливом. Они требуют меньше времени на подготовку и запуск, чем с жидким. Именно твердотопливные ракеты будут играть большую роль в арсенале КНДР в скором будущем. Но не забывают на Севере и про дипломатию, выпуская новые жесткие заявления.

Фото: EPA/UPG Лидер и верховный главнокомандующий Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за запуском стратегической баллистической ракеты Hwasong-12, 16 сентября 2017.

При этом наблюдается единение во взглядах топ-чиновников: советник МИД КНДР Ким Гье Гван, вице-министр иностранных дел Чо Сон Ги, “ядерный переговорщик” Ким Мён Гиль и бывший глава разведки КНДР Ким Ён Чоль твердят в унисон: никаких переговоров до выполнения требований Севера.

Новый саммит с Трампом Киму не интересен, пока США не прекратят проводить “вражескую политику”. Создание офисов советников и мирное соглашение потеряли смысл и оказались в конце списка требований.

“КНДР больше не даст Трампу ничего, чем он может хвастаться перед внутренней аудиторией”, - говорит нам пропаганда этой страны. А в разгар процедуры импичмента американскому президенту это ой как надо. Тем временем Северная Корея активно показывает, что у Пхеньяна есть на кого опереться в споре с Вашингтоном. И это Москва и Пекин.

Россия и Китай: укрепляя старые связи

Несмотря на личную антипатию между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпинем, именно КНР держит своего бойкого южного соседа на плаву. Китайцам более-менее спокойная КНДР важна с точки зрения блокирования американского влияния. Китай - ключевой торговый партнер Северной Кореи и главный ее защитник на международной арене. Однако Пекин гневается, когда молодой диктатор заходит слишком далеко. Ведь ракетные и новые ядерные тесты - прямая угроза китайской безопасности.

В ответ Пекин временно снижал импорт угля и текстиля из КНДР и уменьшал поток туристов. Такие действия Поднебесной били по карману Северной Кореи, где и так мало денег. Китай не полностью исполняет резолюции Совбеза ООН, но именно это позволяет ему держать КНДР под контролем.

Фото: ria.ru Встреча главы МИДа РФ Сергей Лавров и вице-министра КНДР Чо Сон Ги

Кроме Китая, есть еще один теневой игрок в регионе - Россия. Вообще-то Восточная Азия не представляет для Москвы особого интереса кроме вялотекущего спора с Японией за Курилы, с КНДР связи поддерживаются. Намедни там с визитом была вице-министр Чо Сон Ги. Он провела встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Россия призвала США и КНДР к продолжению диалога о ядерном разоружении и вместе с КНР предложила новый план действий по урегулированию ситуации. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, документ вскоре представят зарубежным партнерам.

Чего ждать в новом году от США и КНДР

В этом году уже вряд ли что-то изменится - осталось слишком мало времени. Зимой КНДР обычно ведет себя тихо, запусков ракет практически не происходит. Зато есть важное политическое событие - Новогодняя речь Ким Чен Ына, в которой он подводит итоги года и говорит, что ждет режим в новом году.

Выступление лидера КНДР эксперты записывают чуть ли не слово в слово, поскольку он обычно готовит на Новый год введение в действие или отмену важных политических решений. Мораторий, про который говорилось выше, может как остаться в силе так и стать частью истории. Постепенно в прессу КНДР возвращается термин “бюнджин” - одновременное развитие экономики и ядерного потенциала. Лидер Северной Кореи отменил его в 2017 году после того, как страна достигла статуса ядерной державы (по мнению Ким Чен Ына). Но за два года многое изменилось для режима и не в лучшую сторону, поэтому “бюнджин” может вернуться.

Фото: EPA/UPG Трансляция новогоднего выступления Ким Чен Ына в магазине в Канныне, провинция Ганвон, Южная Корея, 01 января 2019.

Соединенные Штаты, в свою очередь, не должны поддаваться давлению и провокациям со стороны страны Кимов, больше чем это необходимо. Лучше обойтись без пустого по сути саммита, но запустить постоянные рабочие группы (что пытались сделать в Стокгольме, кстати). Там дипломаты с обеих сторону смогут выработать договоренности, состоящие из маленьких шагов навстречу друг другу.

Необязательно требовать сдать всё оружие, как это делают в США. Но, например, снять часть санкций за закрытие главного ядерного комплекса - почему нет? Такую схему в последний момент предлагали реализовать в Ханое, но переговоры уже сорвались. Снижение ожиданий - ключ к успеху переговоров с такими странами как КНДР.

Если всё получится, то режим продолжит жить в своем “герметичном королевстве”, но всем в регионе можно будет немного выдохнуть. Если же нет - мир вернется к 2017 году, когда КНДР пачками запускала свои самые большие ракеты. Учитывая, что в США скоро выборы, ситуация может повернуться в любую сторону. Время для дипломатического решения еще есть, но как говорят в КНДР, - “окно возможностей закрывается быстро”. Военный сценарий вряд ли возможен, поскольку это станет концом для КНДР.