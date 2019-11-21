​Россия и Молдова договорились продлить газовый контракт

Россия и Молдова 20 ноября предварительно договорились о продлении контракта на поставку газа с 1 января 2020 года. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Об этом говорится на сайте "Молдовагаза" по итогам поездки молдавской делегации в Москву.

Пока что Молдова получает российский газ транзитом через Украину, но на встрече обсуждались обходные маршруты, в том числе реверс через Румынию и Болгарию.

Российское издание "Прайм" уточняет, что после продления контракта цена на газ для Молдовы составит 173 доллара за тысячу кубометров.

Контракты между "Газпромом" и "Молдовагазом" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 млрд куб. м газа.

На прошлой неделе к власти в Молдове пришло пророссийское социалистическое правительство.

Напомним, что "Газпром" хочет продлить газовые контракты и с Украиной, но в "Нафтогазе" настаивают на новом 10-летнем контракте по европейским правилам. Расхождения в позициях могут привести к тому, что с 1 января транзит газа по территории Украины вообще прекратится.