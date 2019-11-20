В Латвии запретили трансляцию телеканалов, связанных с другом Путина

Запрет будет в силе, пока Ковальчук не будет исключен из санкционного списка.

Латвийский регулятор NEPLP принял решение остановить в Латвии трансляцию девяти телеканалов.

Как сообщает издание LTV, это каналы "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и "Петербург–Пятый канал".

Они входят в холдинг, бенефициаром которого является российский миллиардер Юрий Ковальчук. Он находится под европейскими санкциями за нарушение территориальной целостности Украины.

"Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как Петербург–Пятый канал, "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", - указал зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Напомним, что Ковальчук - владелец банка "Россия", его называют "кассиром" и старым другом Путина. В США считают "Россию" персональным банком высшего руководства Российской Федерации.