Одинаковые скульптуры киевской княжны устанавливают по всему маршруту ее путешествия во Францию.

Фото: kyivcity.gov.ua

В польском городе Краков во вторник открыли памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Памятник подарен громадой Киева в рамках проекта "Путь Королевы", который предусматривает установление одинаковых памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию.

Памятник установили на территории краковского дворца Велепольских.

"Краков, королевская столица Польши, стал первой крупной остановкой дочери Ярослава Мудрого на ее пути во Францию. И не только это связывает Анну с Польшей - будущую королеву Франции воспитывала сестра Ярослава Мудрого Мария Добронега, которая, выйдя замуж за польского князя Казимира I Восстановителя, стала величественной княгиней Польши и матерью будущего князя Польши Болеслава II Смелого", - рассказал во время открытия памятника замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что памятник киевской княжне установили также во французском городе Тулуза и бельгийском Арлоне. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

В 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции, в Реймсе и стала королевой Франции.