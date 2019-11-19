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США изменили отношение и признали израильские поселения на Западном берегу

Администрация Барака Обамы не признавала эти территории.

США изменили отношение и признали израильские поселения на Западном берегу
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

В понедельник, 18 ноября, государственный секретарь США Майк Помпео объявил об изменении позиции США в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордадна. В Белом Доме не считают, что строительство поселений противоречит нормам международного права. Об этом сообщает CNN.

"После тщательного изучения всех правовых аспектов, администрация Дональда Трампа согласилась с позицией президента Рейгана по этому вопросу", - заявил Помпео, напомнив, что Рональд Рейган не считал израильские поселения незаконными.

"Создание еврейских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит нормам международного права", - сказал госсекретарь.

Помпео отметил, что на протяжении последних сорока лет политика США к израильским поселениям, была противоречивой. В 1978 году администрация Картера считала, что создание гражданских поселений на оккупированных территориях несовместимо с нормами международного права.

В 1981 году Рейган провозгласил обратное. Госсекретарь отметил, что в течение десятилетий, до Барака Обамы, администрация Белого дома признавала, что поселенческая деятельность может быть препятствием на пути к миру, но не препятствовали этому.

Напомним, Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан были созданы после 1967 года после шестидневной войны с 5 по 10 июня между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой.

Ряд стран и ООН определяют эти территории как оккупированные, что Израиль оспаривает и определят их как спорные.

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