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HP отклонил предложение Xerox о слиянии

Руководство компании считает, что предложение Xerox не отвечает интересам акционеров.

HP отклонил предложение Xerox о слиянии
Hewlett-Packard

Совет директоров производителя компьютерной техники НP (Hewlett-Packard) единогласно отклонил предложение Xerox о слиянии.

Об этом сообщает CNBC.com.

Отмечается, что руководство НР считает, что предложение Xerox не отвечает интересам акционеров.

Также топ-менеджмент HP обеспокоен большими долгами Xerox, которые могут отразиться на стоимости акций объединённой компании. Выручка Xerox сократилась с $10,2 млрд до $9,2 млрд за год с июня 2018 года - это ставит под вопрос перспективы бизнеса.

Напомним, о возможном слиянии Xerox и HP в начале ноября 2019 года сообщили источники The Wall Street Journal. Отмечалось, что объединение может помочь компаниям сократить расходы более чем на $2 млрд.

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