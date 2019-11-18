​В Беларуси избрали новый состав парламента без оппозиции

В Беларуси 17 ноября состоялись досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны.

Как сообщает tut.by, в ночь на понедельник избирательная комиссия Беларусь опубликовала предварительные результаты голосования. Они показали, что среди прошедших в Палату представителей 7-го созыва оппозиционеров не оказалось. В предыдущем созыве было два представителя оппозиции - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка".

Больше всего в обновленной Палате представителей будет членов Коммунистической партии Беларуси. Депутатами стали 11 коммунистов, пишет "Белсат".

На втором месте по количеству депутатов социалистическая Республиканская партия труда и справедливости. В новом созыве их будет шесть. Также депутатами стали два кандидата от Белорусской патриотической партии, по одному от Аграрной партии и Либерально-демократической.

Остальные почти 90 депутатов - внепартийные.

Одним из них стала "Мисс Беларусь" Мария Василевич.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь состоит из 110 депутатов, которых выбирают по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе в один тур.

Официальная явка на выборах составила 77,22%, что на 3 процентных пункта выше показателя выборов 2016 года.