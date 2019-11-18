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В США самолет с Хиллари Клинтон экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки

На месте взлета нашли металлический обломок. 

В США самолет с Хиллари Клинтон экстренно вернулся в аэропорт из-за поломки
Фото: EPA/UPG

В США самолет с бывшим государственным секретарем Хиллари Клинтон вынуждено вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Борт должен был отправиться из Нью-Йорка в Вашингтон, пишет CNN.

Рейс №2144 авиакомпании American Airlines начал взлетать из аэропорта Ла-Гуардия, но вскоре после этого его начало трясти. Сотрудник аэропорта сообщил, что заметил идущий дым, а на месте взлета нашел неизвестный металлический обломок. ЧП произошло в нескольких сотнях футов от терминала.

Борт экстренно вернули в аэропорт, всех пассажиров отправили другим рейсом. В CNN уточнили, что представитель Клинтон от комментариев отказался.

Напомним, в августе 2019 в международном аэропорту Шаннон в Ирландии у Boeing 767-300 американской авиакомпании Omni Air International, занимающейся перевозками военных и сотрудников Минобороны США, загорелось шасси. Авиадиспетчеры заметили дым и огонь у правого шасси. Они предупредили экипаж, после чего самолет прекратил движение.

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