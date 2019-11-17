США и Китай обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Соединенных Штатов Америки и Китая провели телефонный разговор, во время которого обсудили первую часть торговой сделки между государствами. Об этом сообщает Reuters.

Белый дом в обсуждении представлял министр финансов Стивен Мнучин, с китайской стороны переговоры вел вице-премьер Лю Хэ. Переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.

"Стороны "конструктивно обсудили" вопросы первой части торгового соглашения между США и Китаем, а также достигли договоренностей о дальнейшей поддержке тесного контакта между государствами", - говорится в сообщении.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к соглашению о прекращении своей 16-месячной торговой войны, но он не предоставил никаких деталей относительно сроков возможной сделки.

Подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем планировалось на 13 ноября. Однако этого не произошло, потому что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, на котором должны были заключить договор, был отменен.

Ранее бывший госсекретарь США 96-летний Генри Киссинджер выразил мнение, что конфликт между США и Китаем будет неизбежным" и приведет к "катастрофическому исходу", который "будет хуже мировых войн", если страны не урегулируют свои разногласия.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года, она началась после того как Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров – Пекин ответил зеркально. За пять месяцев 2019 года объем торговли между странами сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Последний раз США повысили пошлины в сентябре – с 10 до 15%, тогда это затронуло товары на $300 млрд.