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Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона

Оба задержанных являются членами ультраправой группировки.

Во Франции задержали подозреваемых в покушении на Макрона
Фото: EPA/UPG

Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Эммануэля Макрона. Им предъявили обвинения в участии в "преступной террористической организации" и поместили под стражу.

По информации RFI, оба задержанных являются членами ультраправой группировки. По данным следствия, они подозреваются "в участии в собраниях, во время которых планировались насильственные действия, в том числе против президента Франции Эммануэля Макрона".

Оба они уже попадали в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности в ходе расследования предполагаемого покушения на президента Франции ровно год назад.

По предварительным данным, новое покушение планировалось на 7 ноября во время визита Макрона в город Шарлевиль-Мезьер в департаменте Арденны. Тогда же по горячим следам были задержаны шесть человек, которые признались, что планировали покушение на президента.

Предотвратить покушение помогло наблюдение за 63-летним пенсионером Жан-Пьером Буйером, который находился в зоне внимания внутренней разведки после попытки покушения на Макрона в 2018 году.

Отметим, что президент Макрон, который выиграл выборы при поддержке 66% избирателей, сейчас пользуется весьма низкой поддержкой среди французов.

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