Бывший советник Трампа Стоун признан виновным во лжи Конгрессу

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признан виновным в препятствовании правосудия во время расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Стоуна обвиняли во лжи Конгрессу во время дачи показаний под присягой.

Об этом сообщает The Independent.

Присяжные согласились, что Стоун солгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании.

Стоуна также обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей и в сокрытии документов от Конгресса.

По данным телеканала СNBC, приговор будет объявлен 6 февраля.

Напомним, Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии. Он с 70-х годов работал а Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом, а в августе 2015 года присоединился к штабу Трампа. Также он занимался политическим лоббизмом, в том числе вместе с Полом Манафортом, еще одним фигурантом расследования Мюллера: вместе они в 1984 году основали компанию в Вашингтоне. Шесть лет спустя партнеры продали этот бизнес.

Документальный фильм Netflix "Get Me Roger Stone", в котором рассказывается о жизни лоббиста, утверждается, что именно он еще в 1998 году предложил Трампу выставить свою кандидатуру на пост президента США. В то время Стоун лоббировал в Вашингтоне интересы Трампа и его игорного бизнеса.

Стоун был задержан в январе этого года. Обвинение касается скандала с размещением на сайте WikiLeaks более 30 тыс. электронных писем и прикрепленных к ним документов, отправленных с личного сервера кандидата в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон. Также на WikiLeaks появились более 19 тыс. электронных писем и 8 тыс. приложенных к ним документов Национального комитета (руководящего орган Демпартии) с января 2015 года до 25 мая 2016 года.

Бывший менеджер избирательной кампании Клинтон Джон Подеста обвинял именно Стоуна в публикации на Wikileaks как его личных писем, так и писем руководства Демпартии.