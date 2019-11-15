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Киссинджер: конфликт между США и Китаем может иметь катастрофические последствия

Бывший госсекретарь США призвал страны урегулировать свои разногласия.

Киссинджер: конфликт между США и Китаем может иметь катастрофические последствия
Генри Киссинджер
Фото: EPA/UPG

Бывший госсекретарь США 96-летний Генри Киссинджер считает, что конфликт между США и Китаем будет неизбежным" и приведет к "катастрофическому исходу", который "будет хуже мировых войн", если страны не урегулируют свои разногласия.

Об этом он заявил в интервью South China Morning Post.

"Сейчас у нас сложный период. Я уверен, что лидеры обеих сторон поймут, что будущее мира зависит от того, как обе стороны выработают решения и справятся с неизбежными трудностями", - сказал он на мероприятии, организованном Национальным комитетом США по отношениям с Китаем в Нью-Йорке в четверг.

"Нет сомнений, что многие аспекты эволюции Китая бросают вызов США, - сказал Киссинджер. - Никогда раньше не было, чтобы две крупные страны в разных частях Вселенной находились в одинаковых позициях".

Экс-госсекретарь также отметил, что США и Китай должны понимать, что постоянный конфликт между ними не может быть выигранным и закончится, по его мнению, "катастрофическим исходом" для Пекина и Вашингтона.

"Если решение не будет достигнуто, это будет хуже, чем мировые войны, которые разрушили европейскую цивилизацию", - сказал Киссинджер.

"Уже невозможно думать, что одна сторона может доминировать над другой. Они должны привыкнуть к тому, что у них есть такая конкуренция", - добавил бывший госсекретарь США.

Напомним, в октябре США отказались от запланированного повышения пошлин с 25 до 30% на китайские товары стоимостью в 250 млрд долларов. Изначально пошлины должны были повысить с 1 октября, но по просьбе Лю Хэ Трамп перенес изменение тарифов на середину месяца, так как первого числа в КНР отмечали 70-летие страны.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года, она началась после того как Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров – Пекин ответил зеркально. За пять месяцев 2019 года объем торговли между странами сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Последний раз США повысили пошлины в сентябре – с 10 до 15%, тогда это затронуло товары на $300 млрд.

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