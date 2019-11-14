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Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом "не быть дураком"

Президенты США и Турции провели встречу в Вашингтоне.

Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом "не быть дураком"
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 11
Фото: EPA/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул президенту США Дональду Трампу письмо, в котором тот призвал его "не быть дураком" и сесть за стол переговоров с сирийскими курдами.

Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Bloomberg.

Отмечается, что турецкий президент вернул письмо во время встречи с Трампом в Вашингтоне 13 ноября.

Письмо было отправлено в прошлом месяце. В нем содержалось предупреждение против операции Турции на севере Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

16 октября, Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию". По его словам, курды должны покинуть обозначенную Анкарой 444-километровую буферную зону вдоль турецко-сирийской границы в направлении Ирака, которая достигает на 32 километра вглубь территории Сирии.

В среду, 16 октября, госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс отправились в Турцию на переговоры с Эрдоганом. А президент Трамп написал Эрдогану письмо, в котором посоветовал ему "не быть дураком", сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и не изображать из себя "крутого парня".

Эрдоган подтвердил получение письма, но решил не обращать на него внимания, пообещав при этом "ответить в свое время".

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