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Госсекретарь США и вице-президент США едут в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Целью визита является поиск решения кризиса в Сирии.

Госсекретарь США и вице-президент США едут в Турцию на переговоры с Эрдоганом
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Американская делегация во главе с вице-президентом Майком Пенсом госсекретарем Майклом Помпео отправится в Турцию на этой неделе.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как рассказал Помпео, он и вице-президент планируют встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В интервью американским СМИ госсекретарь уточнил, что американская делегация планирует вылететь в Турцию в среду. Также он подчеркнул, что целью визита является поиск решения кризиса в Сирии, а не разрыв американо-турецких отношений.

Напомним, напряжение между Анкарой и Вашингтоном выросло в связи с приобретением Турцией у России систем ПВО С-400, что делает недопустимым участие Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F35s.

Эрдоган пригрозил Вашингтону, что, если Турция не получит F-35, то найдет новейшие истребители в другом месте. Ранее российская корпорация "Ростех" уже заявила, что может предоставить Анкаре многофункциональные истребители Су-35.

Вашингтон также заявлял о возможном введении санкции против Анкары в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В то же время президент Дональд Трамп пообещал Эрдогану не вводить санкции против Турции.

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