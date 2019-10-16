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Ким Чен Ын на белом коне поднялся на самую высокую гору КНДР

Лидер Северной Кореи предался воспоминаниям на вершине Пэкту.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на самую высокую гору страны Пэктусан.

Фото: EPA/UPG

Как сообщает государственное информационное агентство КНДР, Ким Чен Ын поднялся на гору на белом коне по первому снегу и, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, "вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны".

Фото: EPA/UPG

Пэктусан - высшая точка Корейского полуострова. Гора, расположенная на границе КНДР и Китая, имеет высоту 2744 метра.

Согласно корейским легендам, на эту гору с небес спустился отец основателя первого корейского государства, из-за чего корейцы считают Пэктусан священным историческим местом. Гора изображена на гербе Корейской Народно-Демократической Республики.

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