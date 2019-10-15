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КНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунах

Игра завершилась нулевой ничьей.

Футбольные сборные КНДР и Южной Кореи во вторник впервые с 1990 года встретились в Пхеньяне. Игра состоялась на стадионе имени Ким Ир Сена в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года и завершилась со счетом 0:0.

Как сообщает Associated Press, матч не транслировали по телевидению, а на стадионе не было зрителей. Ожидалось, что Северная Корея воспользуется преимуществом домашнего матча. Но сотрудники южнокорейской футбольной ассоциации, которые отправились на игру, прислали фотографии пустых трибун. "Мы не уверены, почему Север так сделал", - сказал агентству сотрудник KFA Парк Дже Сон.

Фото: twitter.com/KORFootballNews

КНДР согласилась передать запись матча, поэтому болельщики из Южной Кореи смогут посмотреть игру позже.

Северная и Южная Корея лидируют в своей группе, после трех игр у них по 7 очков. Также с ними играют Туркменистан, Ливан и Шри Ланка.

В рамках отбора на чемпионат мира 2010 года КНДР играла домашние матчи против Южной Кореи на нейтральной территории в Китае.

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