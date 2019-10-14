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"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

По данным СМИ, Аверьянов командует диверсионном отрядом, дестабилизирующем Европу.

Новые фотографии полковника ГРУ Анатолия Чепиги, известного также как "Руслан Боширов", в открытых источниках нашли Радио Свобода и расследовательская группа Bellingcat.

Фото: Bellingcat

"Найденные нами снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего "Руслана Боширова" участвовал в свадебной церемонии", - говорится в публикации.

Эти снимки подтверждают связь с российской военной разведкой самого Чепиги и командира войсковой части 29155 генерал-майора Андрея Аверьянова, о котором неделю назад писало издание The New York Times. Издание назвало эту часть "секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе". По информации NYT, сотрудники этой части принимали участие в перевороте в Черногории.

Именно к части 29155 относятся Александр Мишкин и Анатолий Чепига ("Петров и Боширов"), которых британские власти назвали отравителями Скрипаля и его дочери.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта 2018 года. Британские силовики считают, что для этого использовали нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". В отравлении подозревают сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов.

Позднее Bellingcat и Insider идентифицировали "Боширова" как полковника ГРУ Анатолия Чепигу, а "Петрова" - как военного врача Александра Мишкина.

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