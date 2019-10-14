Партия Орбана проиграла выборы мэра Будапешта

Фото: EPA/UPG Иштван Тарлош (за трибуной) и Виктор Орбан (слева от него)

Мэр Будапешта Иштван Тарлош, которого поддерживала правящая в Венгрии политическая сила "Фидес — Венгерский гражданский союз" Виктора Орбана, не сумел переизбраться на новый срок.

По данным подсчета более 70% голосов, за него проголосовали только 44,8% избирателей. Победу с результатом около 50,1% голосов одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, пишут местные СМИ.

Фото: facebook.com/karacsonygergely

Тарлош признал победу Карачоня и поздравил его в присутствии Орбана. Венгерский премьер сказал, что Тарлош станет его советником.

Оппозиционные кандидаты победили в 10 из 23 крупнейших городах Венгрии, в том чисше в Мишкольце, Пече и Дунауйвароше. Для сравнения, в 2014 году оппозиция выиграла только в трех городах.

Явка на местных выборах в Венгрии составила около 50%, став самой высокой после падения коммунистического режима.

Эти местные выборы в Венгрии также оказались самыми грязными за все время.

Один из скандалов разгорелся всего за несколько дней до голосования. В сеть утекло видео с участием Жолта Боркаи - мэра одного из крупнейших городов страны Дьёра. На кадрах член правящей партии запечатлен в обществе проституток на роскошной яхте.

Несмотря на скандал, Боркаи победил на выборах в своем городе.