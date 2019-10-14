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Правящая партия "Право и справедливость" выиграла выборы в Польше

Партия Качиньского укрепила свои позиции.

Правящая партия "Право и справедливость" выиграла выборы в Польше
Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский
Фото: EPA/UPG

Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) выиграла парламентские выборы в Польше.

По данным подсчета более 70% голосов, на выборах в Сейм за нее проголосовали 45,8% избирателей. У нее будет 239 мандатов

На втором месте - "Гражданская коалиция", возглавляемая оппозиционной "Гражданской платформой" (PO) с поддержкой 25,5% (131 мандат). Третье место заняла коалиция левых сил во главе с "Союзом левых демократов" (SLD) - 11,9% (46 мандатов). Представителей в парламенте будут иметь также  "Польская крестьянская партия" (PSL), вместе с партией Kukiz'15 - 9,0% (30 мандатов) и блок "Конфедерация" - 6,7% (13 мандатов).

Явка составила более 61%.

Напомним, что на выборах в 2014 году за PiS проголосовали 37,6% избирателей, за "Гражданскую платформу" - 24,1%.

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