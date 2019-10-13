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В РПЦ пригрозили Элладской церкви "последствиями" из-за признания ПЦУ

По этому поводу соберется синод Московского патриархата РПЦ.

В РПЦ пригрозили Элладской церкви "последствиями" из-за признания ПЦУ
Фото: pravmir.ru

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины. Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает российское издание "РИА Новости". 

По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Напомним, 12 октября внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины. ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Пока что ее официально не признала ни одна из церквей, кроме Константинопольской, но де-факто это сделали Элладская и Александрийская церкви. Их представители уже проводят сослужение с ПЦУ.

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