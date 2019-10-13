Эрдоган принял российскую делегацию с крымскими "депутатами" (обновлено)

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.

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Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "депутатов" от Крыма. Об этом пишет российский сайт РИА-Новости.

Согласно сообщению, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутата" Госдумы от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема.

МИД Украины ситуацию пока не комментировал.

Обновление 14:05. Представительство президента Украины в Крыму готовит запрос в украинский МИД по поводу визита в Турцию "крымских" депутатов. Об этом сообщил постпред президента Украины в Крыму Антон Куриневич.

"Относительно принятия необходимых мер и работе с иностранными партнерами для недопущения участия коллаборантов в международных мероприятиях и предотвращения попыток признания аннексии АР Крым и г.Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - заявил Куриневич.

"Уверены, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборантов в рамках существующих или новых уголовных производств", - добавил постпред.

Напомним, в 2018 году турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.