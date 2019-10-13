Власти обратились с призывом к более 7 млн человек покинуть свои дома.

Фото: EPA/UPG

В Японии в результате сильного тайфуна "Хагибис" погибли не менее 23 человек. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило агентство dpa.

"В результате стихийного бедствия пострадали более 160 человек, 16 числятся пропавшими без вести. Спасательные службы эвакуируют людей при помощи вертолетов и резиновых лодок", - говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

Тайфун обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио. До его начала там были зафиксированы сильные дожди, наводнения и оползни.

Фото: EPA/UPG

Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио.

Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без электричества уже остались почти полмиллиона домов.

Фото: EPA/UPG

Власти заявляют, что "Хагибис" сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 1200 человек, затопленными оказались полмиллиона домов. На Японию в год обрушиваются около 20 тайфунов.