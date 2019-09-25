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Премьер-министр Японии снова заявил о желании "откровенно" поговорить с Ким Чен Ыном

Ключевые вопросы встречи – похищения японских граждан и ядерное и ракетное развитие КНДР.

Премьер-министр Японии снова заявил о желании "откровенно" поговорить с Ким Чен Ыном
Синдзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании безоговорочно и непредвзято поговорить с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает South China Morning Post.

На встрече Синдзо Абэ намерен разрешить эмоциональный спор по поводу прошлых похищений японских граждан агентами Пхеньяна.

"Для нашей страны более чем важно быть активными в решении этой проблемы. Мы не сможем сломать оболочку взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я не столкнусь непосредственно с Кимом. Я надеюсь, что он является лидером, который может принять стратегическое и гибкое решение о том, что лучше для его страны" - цитирует издание премьера.

Кроме того, "Интерфакс-Украина" сообщает, что на Генассамблее ООН Абэ заявил, что еще один из ключевых вопросов встречи – ядерное и ракетное развитие КНДР.

"Мы также надеемся разрешить вопросы печального прошлого двух стран и нормализовать отношения. Это наша неизменная цель", - отметил премьер-министр Японии.

Выступая на Генассамблее ООН, Абэ поддержал подход к переговорам с КНДР президента США Дональда Трампа и отметил, что его метод, когда лидеры участвуют в откровенных переговорах и пытаются решить насущные проблемы - изменил механизм общения с Северной Кореей.

Напомним, подобное заявление об откровенном разговоре с лидером КНДР Синдзо Абэ делал также в мае этого года.

Кроме того, в августе КНДР провела по меньшей мере 7 пусков ракет, что вызвало беспокойство со стороны Южной Кореи и Японии.

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