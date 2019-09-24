Саудовская Аравия против Ирана. Призрак новой войны

Фото: СкриншотWall Street Journal Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco

Сами нападения произошли в ночь с 14 на 15 сентября на два НПЗ – Абкайк (Бикайк) и Хурайс, расположенных в глубине страны. Завод Абкайк проводит очистку нефти от серы и других примесей. Он является самым большим в мире предприятием подобного назначения. Его остановка привела к сокращению сразу половины национальной добычи нефти в стране. В Хурайсе расположено нефтехранилище местного большого месторождения, способное вмещать до 20 млн баррелей нефти.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, которые используют советское оружие и поддерживаются Ираном. Однако расследование показали: использованные ракеты были иранского производства, и они прилетели не с юга, со стороны контролируемого хуситами Йемена, а с севера – с территории непосредственно Ирана.

Тем временем Иран отрицает свою причастность, но одновременно с этим грозит войной в случае военных ударов по своей территории. Саудовская Аравия заявила, что если проводимое сейчас расследование окончательно подтвердит, что ракеты были запущены с территории Ирана, это будет расценено властями королевства как объявление войны.

Фото: militarytimes.com

Президент США Дональд Трамп объявил о направлении дополнительных американских войск и вооружения на помощь Саудовской Аравии, наложил новые санкции на Иран. Глава Белого дома намерен вынести это инцидент на обсуждение на Генеральную Ассамблею ООН. Впрочем, сам Трамп пока уклоняется от угроз собственно военного удара по Ирану.

Новая дата в истории

Удар по саудовским нефтеперерабатывающим заводам компании «Saudi Aramco» открыл новую главу в военной истории. Это первое нападение на стратегический объект критической инфраструктуры, совершенное при помощи беспилотных средств (обычно БПЛА используются для зондирования обстановки), изготовленными во второразрядной в технологическом отношении стране. Для Саудовской Аравии это нечто среднее между 11 сентября для США и немецкими ракетными ударами по Лондону для Великобритании.

Время, выбранное для удара, дает почву для опасений. В регионе Персидского залива самое удобное время для ведения войны – осень и весна. Летом невыносимая жара за 50 градусов заставляет весь регион мигрировать в более комфортный Ливан и Египет. Солдатам в бронежилетах жара не только грозит быстрым обезвоживанием и тепловым ударом, но и резко уменьшает боевые возможности военной техники – в жару мощность турбинных двигателей вертолетов и танков падает в два раза.

Зимой же в регионе постоянно висят низкие облака и идут дожди. В январе-феврале 1991 года во время операции «Буря в пустыне» дожди надолго срывали плановые удары американской авиации по иракским войскам и снижали темп военных действий. Поэтому вторая война против Ирака в 2003 году была назначена на раннюю весну, когда наступает период ясной погоды, и еще нет жары. В итоге американские войска в 2003-м за три недели взяли Багдад и захватили весь Ирак вместо 38 суток войны за освобождение маленького Кувейта в 1991-м.

Фото: Wall Street Journal Американские войска в Ираке, 2003

Сейчас в страны Персидского залива начинают возвращаться граждане из летней «миграции», и это заставляет правительства стран региона нервничать и быстро разрабатывать планы реагирования после нападения на Саудовскую Аравию, и в крайнем случае – даже готовиться к мобилизации своих вооруженных сил. Самая горячая работа сейчас действительно кипит именно в генеральных штабах, министерствах обороны и посольствах США и стран Персидского залива.

Ищите, кому выгодно

Самое очевидное и банальное объяснение ударов по саудовским НПЗ – стремление поднять цену на нефть. В этом заинтересован весь клуб стран-экспортеров нефти, включая Россию и США.

Бомбардировки заводов произошли после серии вялотекущих и очень «мягких» провокаций с захватом танкеров Ирана и его противников, на которые нефтяные котировки почти никак не отреагировали. Даже удары по НПЗ пока что имели очень кратковременный эффект.

Определение «мягкие» в данном случае является вполне уместным на фоне эпической «танкерной войны» середины 80-х годов прошлого века. Такие крайние меры, как нападения на танкеры третьих стран, хоть и подгоняли цены на нефть, но никак не помогли Саддаму Хусейну выиграть войну и свести концы с концами. После окончания войны от Ирака арабские страны потребовали выплатить долги. В ответ Саддам Хусейн в 1990 году захватил Кувейт, и спровоцировал первую войну против Ирака в 1991 году.

Кстати, именно нападения Ирана и Ирака на нефтяные танкеры положили начало постоянному военному присутствию Соединённых Штатов в Персидском заливе. Тогда же в Залив зашёл и советский военный флот – тоже для обеспечения безопасности судоходства. Для Москвы этот период продлился недолго, и Россия не вернулась в Залив даже при Путине. А вот Соединенные Штаты обзавелись постоянными военными базами почти во всех странах Залива.

Фото: stockinfocus.ru

Менялись предлоги, но присутствие оставалось и расширялось. Сначала американский флот обеспечивал защиту судоходства от Ирака и Ирана. После вторжения Саддама Хусейна в Кувейт, США защищали от Ирака уже не корабли в море, а земли арабских стран вплоть до самого свержения иракского лидера в 2003 году. После этого американцы официально защищают Залив исключительно от Ирана.

Иран – не Ирак

Все помнят печальную судьбу Ирака и лично Саддама Хусейна. Многие эксперты в широком обсуждении пытаются применять иракский шаблон к Ирану. Но при этом никто не хочет видеть, что американская стратегия в отношении Ирана всегда являлась полной противоположностью иракской и в последние 40 лет фактически является беззубой даже при любых «ястребах», начиная от Рональда Рейгана и заканчивая Джорджем Бушем-младшим.

После 1979 года Иран неизменно входил в американский «черный список» стран-спонсоров терроризма вместе с Ливией, Ираком, Сирией, Йеменом, Суданом и прочими странами-изгоями. Однако отличие здесь Ирана в том, что на него не распространяются военные меры Вашингтона.

США не стеснялись наносить военные удары по арабским странам-изгоям после масштабных террористических нападений. В пример можно привести удары по Ливии в 1986-м после взрыва на дискотеке в Западном Берлине. Или удары по Судану в 1998 году.

Однако в отношении Ирана США никогда не прибегали к военным мерам. Несмотря на не менее кричащие нападения на граждан или солдат США, совершенные при поддержке Ирана в разных странах.

Фото: EPA/UPG Нефтеперерабатывающий завод компании Aramco, регион Эль-Джубайль, Саудовская Аравия.

Самые смелые военные стратегии кампаний Пентагона против Ирана с 80-х годов излагались в плане OPLAN-1002 (Operation PLAN) и всего лишь предполагали захват и оккупацию ключевой нефтеносной провинции Ирана – Хузистан. Однако на практике даже очевидно военная программа обогащения ядерного сырья в 2006-2009 гг. не заставила Вашингтон разбомбить иранские ядерные реакторы, как это сделали США в Ираке.

Более того, уже во время Дональда Трампа, самого воинственного на словах американского президента, совершенно очевидно проявилась линия уклонения от масштабного прямого военного участия в любой войне. Особенно в большой, и особенно по своей инициативе. Этот подход является прямым следствием катастрофы американской армии и спецслужб в Ираке.

После Ирака Белому дому будет сложно навязать любую новую войну ни своему избирателю, ни собственному бюджету.

Ключ и инициатива эскалации кризиса в Персидском заливе находится сейчас исключительно в иранских руках. Именно в Тегеране будут решать, где и когда нанести очередной ракетный удар. Это может сделать или, собственно, иранские силы, или любая другая страна «шиитской дуги» (занимают проиранскую направленность), которая включает Ливан, Сирию, Ирак и Йемен.

Пройдёмте в военторг

Наиболее реалистичный сценарий реакции США, вероятнее всего, выразится в очередном ударе по чужим финансам. Причем как по вражеским иранским, так и по дружественным арабским. Против Ирана уже принят очередной пакет санкций. И он будет не последним.

«Мы уверенно движемся к тому, чтобы заставить иранский режим, в конце концов, принять решение стать нормальной страной. Это все, о чем мы когда-либо просили», – заявил американскому телеканалу ABC News Госсекретарь США Майкл Помпео.

Фото: EPA/UPG Госсекретарь США Майк Помпео

Вашингтон уже наверняка предложил арабским странам Залива закупить на миллиарды или даже десятки миллиардов долларов для усиления системы ПВО, которые будут развернуты при помощи американских военных специалистов. Несмотря на то, что Саудовская Аравия буквально пару лет назад подписала контракт на 100 млрд долларов на закупку американских вооружений.

Военные расходы Саудовской Аравии в 2018 году составили более 67 млрд долларов. Это третье место в мире после США и Китая. И больше, чем военный бюджет РФ. И после всего этого оказывается, что система ПВО Саудовской Аравии является довольно условной и не готовой отразить нападение относительно дешевого оружия. Начальник объединенного комитета начальников штабов генерал Данфорд признал: «Ни одна система ПВО не сможет защитить от подобной угрозы».

Возникает первый вопрос – почему система ПВО Израиля «Железный купол» может перехватывать даже миномётные залпы при меньшем бюджете, чем у Саудовской Аравии? И второй очевидный вопрос – сколько еще надо будет доплатить, чтоб ПВО королевства смогла бороться с низколетящими крылатыми ракетами?

Однако Саудовская Аравия, скорее всего, традиционно опять сосредоточится на закупке в основном американских систем, а другие страны региона вроде ОАЭ или Кувейта будут рассматривать другие варианты, в том числе и российские. Владимир Путин уже любезно предложил Саудовской Аравии – комплексы С-400, которые на самом деле изначально предназначены для перехвата баллистических ракет по аналогии с американскими системами «Patriot».

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Турции Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф"», – сказал Владимир Путин.

Фото: EPA/UPG ЗРК *Триумф* С-400

В любом случае можно утверждать: все мировые разработчики вооружений уже готовят свои предложения по усилению систем ПВО как своим правительствам, так и иностранным клиентам.

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Анализ удара по Саудовской Аравии и правильные выводы не менее актуальны и для Украины, учитывая темпы разработок и опыт реального применения беспилотных систем в России, в том числе и ударных. Вроде тех, которые уже применил Иран.

Россия воздерживалась от применения авиации на Донбассе, но никто не гарантирует, что российские ударные дроны в будущем будут применены только в Сирии. Поэтому уже сейчас следует вынести на обсуждение высшим политическим руководством Украины принятия комплекса мер и выделение финансирования для противодействия подобным угрозам. Особенно учитывать серии пожаров и взрывов на складах боеприпасов ВСУ и строительство Россией обходных трубопроводов вокруг Украины.

В глобальном масштабе нападение на Саудовскую Аравию вызовет новую волну гонки вооружений и разработки как новых средств нападений по типу примененных по саудовским НПЗ, так и средств защиты. Не считая Ирана, Турции, Китая, возможными участниками этой гонки, вероятно, будут Индия и Пакистан – две уже ядерные страны, между которыми существует постоянная вражда, и которые не стесняются вести «прокси-войны» (войны чужими руками, – LB.ua) в спорных регионах.