В США арестовали военного, который обсуждал, как делать взрывчатку, и "хотел воевать в Украине"

Если вина Уильяма Смита будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Федеральное бюро расследований США арестовало американского военнослужащего Уильяма Смита, которого подозревают в публикации инструкций по изготовлению взрывных устройств в соцсетях.

Об этом сообщает Би-би-си.

По данным правоохранителей, задержанный якобы предлагал совершить нападение на офис одного из ведущих американских СМИ, а также "выражал желание воевать за ультраправые группировки в Украине".

В ФБР говорят, что с 2016 года Смит имел контакты с другим американцем - Крейгом Лэнг, - который ездил в Украину, чтобы воевать на стороне "Правого сектора". Они общались в фейсбуке и Смит просил в Ланга советов по изготовлению взрывных устройств.

Во время переписки с человеком, который в конце концов передал эту информацию ФБР, Смит обсуждал создание большого "автомобиля-взрывчатки" для атаки на офис одного из ведущих американских СМИ.

Во время одного из разговоров также всплыло имя представителя Демократической партии США Бета О'Рурк. Так, когда информатор ФБР спросил Смита, есть ли у штате Техас кто-то, кто заслуживает нападения, тот ответил: "Кроме Бета? Я знаю не так уж много людей, смерть которых могла бы настолько изменить ситуацию".

В августе Смит также написал информатору ФБР, что ищет радикалов - "таких, как он сам". Через два дня он рассказывал, как создать бомбу из подручных ингредиентов. В частности, давал инструкции по созданию взрывного устройства, приводимого в действие благодаря мобильному телефону.

Если вина Смита будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, 29 октября Видземский суд Риги начнет рассматривать дело Иварса Келлийса, которого обвиняют в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и участии в боевых действиях.