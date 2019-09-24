Зеленский рассчитывает на "предметную, мощную" встречу с Трампом

Президент также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба президента Владимир Зеленский в США

Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.

Об этом он заявил на встрече с представителями украинской общины в Нью-Йорке, сообщается на сайте президента.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время. Президент Украины ожидает, что она будет сложной, но на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами - о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - президент Украины.

Напомним, Зеленский находится в США с рабочим визитом. Он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также во время визита планируется встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В преддверии встречи издание Financial Times рассказало американским читателям, что происходит в Украине и призвало лидера нашей страны отказаться от связей с олигархами.

Чего ожидают в Украине от встречи Зеленского и Трампа, читайте в интервью LB.ua его помощника, главного "поверенного" ОП по международным делам Андрея Ермака "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".

Отметим, что ранее Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в "нормандском формате"), если это будет нужно их участникам. Президент Беларуси (где проходят Минские переговоры) Александр Лукашенко также считает, что без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится.