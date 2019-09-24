Экстрадированный в США российский хакер, которому грозило до 90 лет тюрьмы, признал вину

Гражданин России 36-летний Андрей Тюрин, в 2018 году задержанный в Грузии и затем экстрадированный в США, в окружном суде нью-йоркского района Манхэттен признал свою вину по обвинениям в сговоре, электронном мошенничестве, незаконных азартных играх в сети и хакерской деятельности.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, следователи ожидали подобного шага со стороны обвиняемого.
"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - сказал Тюрин судье Лоре Тейлор Суэйн через переводчика.
Россиянину вменяется в вину кража данных в период с 2012 по 2015 году у более чем 80 млн клиентов американского финансового холдинга PMorgan Chase & Co., а также еще целого ряда финансовых компаний, информационных деловых изданий и инвестиционных фирм.
Сообщники Тюрина использовали полученную им информацию для рассылки электронных писем с целью незаконного финансового обогащения. Прокуроры собрали более 3 тыс. страниц переписки в чатах между подозреваемым и его сообщниками, арестованными в Израиле.
Вердикт по делу Тюрина ожидается 13 февраля 2020 года. В рамках сделки со следствием сторона обвинения, как предполагается, будет рекомендовать избрание ему наказания в виде 15-20 лет тюрьмы. Всего по шести пунктам обвинения ему могло грозить до 92 лет тюрьмы.
Отмечается, что обвинение Тюрину было вынесено еще в 2015 году, но информация о нем официально не разглашалась до его задержания в Грузии в сентябре 2018 года.
Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры на протяжении многих лет пытались выкрасть электронные письма самых высокопоставленных православных христианских фигур в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея. Атаки осуществляла хакерская группировка Fancy Bear, связанная со спецслужбами России.
В украинской киберполиции также заявляли о постоянных кибератаках с территории РФ.