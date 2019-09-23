В рамках визита планируется встреча с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.

Чего ожидают в Украине от встречи Зеленского и Трампа, читайте в интервью "Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".