Подозреваемого в избиении экс-нардепа Найема суд отправил под домашний арест

Магомед-Амин Саитов, которого подозревают в избиении в апреле 2018 года на тот момент народного депутата Мустафы Найема, будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Такое решение 23 сентября принял Шевченковский райсуд Киева, сообщил адвокат Маси Найем.

По его словам, прокуратура подавала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Определением суда Магомед-Амин Саитов обязан носить электронный браслет, домашний арест у него до 7 октября включительно.

Маси Найем рассказал, что подозреваемый не ответил на вопрос прокурора и судьи, как он пересек границу Украины.

"По этому поводу уже завтра подадим заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела. Это граница Украины или решето: хочешь - летишь отсюда сразу после совершения преступления, а хочешь - возвращаешься, несмотря на объявление в розыск (в том числе государственный). На вопрос, почему он вернулся, он ответил: "Потому что изменилась власть", - написал адвокат.

По его словам, за домашним арестом Магомеда-Амина Саитова они будут "очень внимательно следить".

Ранее сообщалось, что подозреваемый в избиении экс-нардепа Найема самостоятельно вернулся из Азербайджана и пришел в полицию с адвокатом.

Напомним, 30 апреля прошлого года четверо мужчин - представителей чеченской диаспоры - напали на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге. Полиция задержала троих подозреваемых. Саитов, который непосредственно ударил депутата, вылетел в Баку.

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест Саитова, поскольку следователь и прокуратура не доказали, что он был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2018 года правоохранители завершили досудебное расследование по факту избиения Найема. Сообщалось, что подозреваемые - Ахмед Саитов (гражданин Украины), Умолт Темербулатов и Магомед-Салих Саитов (граждане России) были отпущены из-под стражи под личное обязательство.