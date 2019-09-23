Трамп хочет больше честности от Украины

Президент США что "очень важно говорить о коррупции".

Комментируя телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большей честности от Украины, потому что США поддерживают ее.

Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в ходе общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что в ходе июльского разговора с Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Напомним, в рамках сессии Генассамблеи ООН состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Чего от этой встречи ожидают в Украине, читайте подробнее в полном тексте интервью "Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".