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Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена

Президент США не возражает против выступления его личного адвоката Рудольфа Джулиани перед Конгрессом.

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не говорил ничего предосудительного в телефонном разговоре с президентом Украины, в ходе которого, согласно некоторым сообщениям, он якобы требовал провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Трамп заявил журналистам, что 25 июля у него состоялся замечательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и что он не имеет ничего против того, чтобы его личный адвокат Рудольф Джулиани выступил перед Конгрессом, передает Голос Америки.

"Этот разговор носил, по большей части, поздравительный характер и, в основном, был посвящен коррупции, всевозможной коррупции, которая имеет место. Он, в основном, был посвящен тому, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как [бывший] вице-президент Байден и его сын способствовали коррупции, которая уже есть в Украине", – сказал Трамп.

По сообщениям СМИ, в ходе разговора Трамп около восьми раз призывал Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена. Источники СМИ утверждают, что Трамп добивался, чтобы Зеленский сотрудничал с его адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу о расследовании, которое может нанести ущерб Байдену.

По словам Трампа, кандидат в президенты от демократов Байден "допустил ошибку, заявив, что он никогда не разговаривал со своим сыном".

"Он разговаривал со своим сыном – он снова солгал, – добавил президент. – Я не стремлюсь к тому, чтобы навредить Байдену, но он поступил очень нечестно".

Напомним, что Джо Байден может стать кандидатом в президенты от Демократической партии, его рейтинги выше, чем у Трампа.

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