Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Нардеп Тищенко от "Слуги народа" нахамил журналистке
Нардеп Тищенко от "Слуги народа" нахамил журналистке
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
​Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США
​Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Рада отменила паевой взнос при строительстве с 2021 года
Рада отменила паевой взнос при строительстве с 2021 года
Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
ГлавнаяМир

​Конгрессмены призвали обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Американский президент мог давить на лидера Украины.

​Конгрессмены призвали обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Выступление Трампа перед Конгрессом, 5 февраля 2019.
Фото: EPA/UPG

Американские конгрессмены обратились в Белый дом с просьбой обнародовать стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 апреля.

Это связано с публикациями о том, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

С требованием предоставить доступ к полной стенограммы разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессвумен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Трамп настаивает, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал "охотой на ведьм".

Напомним, что Джо Байден может стать кандидатом в президенты от Демократической партии, его рейтинги выше, чем у Трампа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также