​Конгрессмены призвали обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Американские конгрессмены обратились в Белый дом с просьбой обнародовать стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 апреля.

Это связано с публикациями о том, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

С требованием предоставить доступ к полной стенограммы разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С подобным требованием к Белому дому обратилась и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгрессвумен Марси Каптур.

"Сегодня пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", - говорится в заявлении Каптур.

Трамп настаивает, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал "охотой на ведьм".

Now that the Democrats and the Fake News Media have gone “bust” on every other of their Witch Hunt schemes, they are trying to start one just as ridiculous as the others, call it the Ukraine Witch Hunt, while at the same time trying to protect Sleepy Joe Biden. Will fail again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Напомним, что Джо Байден может стать кандидатом в президенты от Демократической партии, его рейтинги выше, чем у Трампа.