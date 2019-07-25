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Зеленский поговорил по телефону с Трампом

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы во время визита Зеленского в США.

Зеленский поговорил по телефону с Трампом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии «Слуга Народа». Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", - сообщает пресс-служба Зеленского.

Также Трамп подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Как сообщалось, Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета.

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